Zlatan Ibrahimovic mostrou, na véspera do Natal, como se deve comemorar o feriado no melhor estilo. Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, o craque sueco aparece deitado na neve fazendo o "anjinho" e ainda alguma abdominais. Tudo isso vestindo apenas uma sunga! O que José Mourinho faria se Zlatan pegasse uma gripe e ficasse de fora da partida entre Manchester United e Sunderland, neste dia 26, chamado de Boxing Day?

Dare to Zlatan Um vídeo publicado por IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) em Dez 24, 2016 às 3:31 PST