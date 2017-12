De verde, Cássio entra no segundo tempo contra o Japão e logo leva um gol

O goleiro Cássio, do Corinthians, vestiu um uniforme todo verde no amistoso da seleção brasileira contra o Japão, em Lille, na França. E não demorou muito para que o time brasileiro sofresse o primeiro gol na partida.

Os torcedores mais fanáticos podem aproveitar para brincar nas redes sociais, afinal um dos maiores ídolos da história recente do Corinthians vestiu as cores do arquirrival Palmeiras.

Foi só jogar de verde que tomou gol... — esportefera (@esportefera) 10 de novembro de 2017

Após ver gol que Cássio tomou contra o Japão, Corinthians desiste de pedir volta do goleiro: "Vamos apostar em um garoto do sub 15" — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 10 de novembro de 2017

Só o Cássio entrar que o Brasil leva gol. Só o Tite não vê isso!!! Fora, Cássio! Volta, Muralha — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 10 de novembro de 2017

Entra Cassio no lugar de Alisson. Gol do Japão. Coincidência? — Cartoleiros (@cartoleiros) 10 de novembro de 2017

Estreia de Cassio na Seleção Brasileira em uma imagem.pic.twitter.com/oDMhKv5ZFi — Cartoleiros (@cartoleiros) 10 de novembro de 2017

Único erro do Cássio na seleção foi estar usando verde — kawe (@kaweriibeiro) 10 de novembro de 2017

O cassio tomou gol pq ele está de verde pq foi imitar o frangassio prass — hepta s/ fax (@vequetwr) 10 de novembro de 2017

O cassio só levou o gol pois está usando verde hahahah muda esse uniforme gigante — Rubinho Mendes (@MendesRubinho) 10 de novembro de 2017

Ninguém mandou colocar o Cássio jogando de verde — Vivi Belon (@vivi_belon) 10 de novembro de 2017

Em 1993, Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, vestiu a camisa do Vasco durante um amistoso, no Maracanã, que marcou a despedida de Roberto Dinamite, um dos maiores ídolos do Vasco em todos os tempos.