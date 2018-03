De vilão a ídolo: Sheik marca golaço, classifica o Corinthians e é exaltado

O Corinthians garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol nesta quarta-feira, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O gol da partida ficou por conta de um belo lance do atacante Emerson Sheik. Com o resultado, o time alvinegro chegou aos 20 pontos e garantiu a classificação para as quartas de final da competição

Sheik entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo, no lugar de Jadson. Nas redes, quando o Corinthians anunciou a substituição, os torcedores se manifestaram contra a primeira alteração de Fábio Carille no jogo.

"Tirou um ruim para colocar um pior", "eu não vou falar nada", "continua sendo um ex-jogador", "aposentado", comentaram os corintianos.

Mas, para a surpresa dos alvinegros, quem salvou a equipe foi justamente o atacante. Aos 44 minutos do segundo tempo, quando os torcedores já não acreditavam mais na vitória, Sheik pegou a bola no rebote dentro da área, dominou no peito e balançou a rede da equipe adversária.

E, parece que o jogo virou, não é mesmo? Após o gol, Sheik foi exaltado nas redes sociais. "Monstro sagrado e nunca criticado", "xodó do time", "nunca critiquei", "golaço do Deus supremo", escreveram.

Veja a repercussão positiva:

SHEIK MONSTRO SAGRADO NUNCA CRITICADO DA LIBERTA É O HERÓI SOLITÁRIOOOOOOO — gus7avo™ (@mwsutozil10) 8 de março de 2018

LINDO FÁBIO CARILLE JAMAIS CRITICADO POR COLOCAR ESSA FERA DE 19 ANOS UM MITO UM DEUS UMA LENDA EMERSON SHEIK — ????? (@sccplaura) 8 de março de 2018

kkkkkk o vôzinho xodó do time...ops o novinho xodó HUSHUSJJSJS — Nairobi ?????? (@antipatiaz__) 8 de março de 2018

Aposentado? Nunca será, jamais será Huauia ?? — Nairobi ?????? (@antipatiaz__) 8 de março de 2018

jamais criticado — bea (@bwxtriz) 8 de março de 2018

AINDA BEM Q NUNCA CRITIQUEI ESSE HOMEM — ge (@gescaynara) 8 de março de 2018

E a negativa também:

Corinthians INSS — lay marques (@itslayza) 8 de março de 2018

tirou o ruim e colocou o pior rsrsr — aline (@sccpline) 8 de março de 2018

eu não vou te falar nada — jéssica (@jessalonsods) 8 de março de 2018

tanta gente p colocar no lugar do jadson, mas vocês insistem no sheik kkkkkkkk não entendo — vitória (@jostenfumou) 8 de março de 2018

Essa desgraça não ia jogar só uma despedida? Para de colocar esse aposentado! — Jean Raul (@RaaulJean) 8 de março de 2018

VCS TAO DE SACANAGEM, PRECISAMOS DE ATAQUE! — BARBÃO (@vaibarba) 8 de março de 2018