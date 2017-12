De volta ao interior da Bahia, Daniel Alves aceita desafio e ara terra

No final da última temporada europeia, Daniel Alves comoveu o mundo ao publicar um texto no The Players' Tribune falando sobre as dificuldades da sua infância em Juazeiro, no interior da Bahia. O lateral-direito contou da rotina que tinha com os irmãos na plantação da família, do apoio que seu pai dava para que ele virasse jogador e a influência que essa fase da vida tem em sua vida atual.

Pois nesta semana, ele voltou à sua terra natal e, desde então, tem registrado alguns momentos em suas redes sociais. Dani Alves já dançou em festa junina com crianças, publicou foto em sua antiga casa, tomando água de filtro de barro, visitou um campinho de terra e, mais recentemente, ajudou uma dupla que arava a terra para o plantio. E o jogador da Juve não se fez de rogado, pegou na enxada e ajudou a preparar o terreno.

"Me desafiou que eu não aguentava mais? Nem f..., 'nois' era marreta, somos e continuaremos sendo marreteiros!", colocou Daniel na legenda do último vídeo.

Me desafiou que eu não aguentava mais? Nem f.....0 fiii, noix era marreta, somos e continuaremos sendo marreteiros! #goodcrazyinthahouse #nordestinocommuitoorgulho #goodcrazyinthapovoado #goodvibesalways

"Benzido por Deus" #goodcrazyinthahouse #nordestinocommuitoorgulho #goodvibealways #

"A vida é dura pá quem é mole meu povo" Voltar aqui para purificar minha felicidade... não preciso de dinheiro nem de aplausos, apenas de saúde, uma cama boa, um colchão digno e muita força de vontade. #goodcrazyinthahouse #nordestinocommuitoorgulho #goodvibealways

"A raiz é a fortaleza de uma grande árvore" #nordestinocommuitoorgulho #goodcrazyinthahouse

"A gente é isso aqui e muito mais" firmou meu povo!? Pacimaaaaaa #goodcrazyinthahouse #goodvibealways✌ #nordestinocommuitoorgulho