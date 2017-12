De volta ao Palmeiras, Cuca aproveitou 'férias' como 'atacante matador'

Cuca é o novo técnico do Palmeiras. Campeão brasileiro em 2016, ele retorna ao clube após apenas cinco meses fora. No tempo de ausência, porém, o treinador aproveitou para "bater uma bolinha" e matar as saudades dos tempos em que era um meia de habilidade com passagens por Santos, Grêmio e o próprio Palmeiras.

Porém, agora, aos 54 anos, ele não atua mais no meio. Segundo reportagem do Estadão, o técnico é atacante do Flamengo de Santa Felicidade, bairro onde mora na capital paranaense. O clube disputa ligas amadoras e tem o técnico como o principal componente do elenco da categoria para mais de 50 anos, apelidada de "Cinquentinha". Cuca é um dos destaques e goleadores do plantel.

No time, tem amigos de longa data e um primo, que atua como zagueiro. Quando não estava no futebol, Cuca costumava aproveitar o tempo passeando de bicicleta pelo bairro ou viajando ao litoral do Paraná, onde tem residência. No bairro de Santa Felicidade, tradicional reduto italiano de Curitiba, moram vários parentes do treinador. Um dos empreendimentos comerciais da família Stival na região é uma padaria.