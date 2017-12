Decisivo no clássico, Guilherme Arana é o Fera da 13ª rodada do Brasileirão

O goleiro Vanderlei pegou tudo, inclusive um pênalti cobrado por Fred. Mas mesmo dando o sangue literalmente para garantir a vitória do Santos contra o Atlético, ele não conseguiu superar Guilherme Arana na enquete do melhor da 13ª rodada do Brasileirão.

O jovem lateral do Corinthians decidiu o clássico contra o Palmeiras, na casa do adversário. Arana deu caneta, sofreu pênalti (que originou o primeiro gol, de Jádson) e marcou o segundo, batendo cruzado, sem defesa para Fernando Prass.

Assim, Arana foi eleito com 39% dos votos dos nossos seguidores do twitter o Fera da rodada. Ele ficou na frente de Vanderlei (Santos) 32%, André (Sport) 16% e Rodrigão (Bahia) 13%.

Quem foi o #Fera da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 14 de julho de 2017

Guilherme Arana chegou ao Corinthians com apenas 10 anos. E nas categorias de base do Timão foi campeão paulista e brasileiro sub-20. Com apenas 16 anos foi promovido ao elenco profissional, mas ficou apenas no banco de reservas. O lateral chegou a ser emprestado ao Atlético Paranaense, mas voltou ao clube paulista e nesta temporada tem sido um dos destaques da campanha impecável do time no Campeonato Brasileiro, atraindo a atenção de clubes de fora do país.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.