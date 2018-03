Decisivo para os dois: Roma e Torino se enfrentam no Campeonato Italiano

Após a paralisação pelo morte de David Astori, o Campeonato Italiano retoma as atividades nesta sexta-feira. O jogo de abertura da rodada será decisivo para as duas equipes a entrar em campo: a Roma tenta se manter na zona de classificação para a Liga dos Campeões, enquanto o Torino tenta se aproximar de uma vaga na Liga Europa.

“Para nós é um jogo de grande importância, pois estamos entrando na reta final e as equipes agora vão tentar se colocar de uma vez na parte que pretendem ficar quando o Campeonato Italiano chegar ao fim”, explicou o treinador da Roma, Eusebio Francesco".

A Roma não vinha em boa fase, mas conseguiu uma grande vitória sobre o líder Napoli na última rodada, por 4 a 2. Atualmente, está na terceira colocação com 53 pontos, dois acima da Internazionale, que é o primeiro time fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Torino está em nono, com 36 pontos, e tenta se aproximar da Sampdoria, que tem 44 e seria hoje o último time classificado para a Liga Europa. A equipe vem de duas partidas com derrota e tenta reagir no torneio.

O jogo acontecerá às 16h e 45 de Brasília e terá transmissão ao vivo no canal ESPN no Brasil.