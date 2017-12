Defesa de Muralha ou gol de Márcio Araújo darão direito a lanches grátis no Acre

Uma hamburgueria de Rio Branco, no Acre, vai oferecer uma rodada de mini-hamburgueres grátis aos torcedores do Flamengo que estiverem no local acompanhando a finalíssima da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Flamengo, em Belo Horizonte, a partir das 21h45 (horário de Brasília), no Mineirão. A promoção foi publicada na página do Facebook pela lanchonete, chamada Deck Prime Burger.

A promoção, no entanto, só vai valer em possíveis lances envolvendo o volante cruzeirense Márcio Araújo e o goleiro Alex Muralha, do Flamengo.

O lanche grátis só será servido se Araújo marcar um gol ou se Muralha defender um pênalti - o que virou motivo de uma certa desconfiança por parte dos torcedores, já que Araújo deve ficar no banco e faz muito tempo que Muralha não defende um pênalti - o que levantou a suspeita de que o estabelecimento estaria querendo "economizar" lanches.

"Marcio Araújo vai nem jogar. Poderia ser considerado uma propaganda enganosa", disse um torcedor nas redes sociais da lanchonete. "Descarta a rodada de mini burgers que o muralha não pega pênalti", escreveu outro.

O estabelecimento só não deixou claro se a promoção vai valer se o jogo acabar indo para os pênaltis, já que a primeira partida acabou em 1 a 1, no Rio, e um empate leva a decisão para as cobranças.