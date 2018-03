Definitivo: Flamengo perde no STF e Sport fica com o título de 87

A Copa União de 87 tem mais um capítulo e, desta vez, a promessa é de que será o definitivo. Depois de anos de uma batalha jurídica entre o Flamengo e o Sport, a maioria dos ministros do Superior Tribunal Federal (STF) deram ganho de causa aos pernambucanos.

Segundo a notícia publicada pelo UOL, a decisão foi transitada em julgado na última sexta-feira, o que, em prática, significa que se encerraram todos os prazos legais para que o Flamengo tente reverter a decisão.

Entenda a confusão

Até aquele ano, os campeonatos estaduais eram classificatórios para o Brasileirão.Assim, entre 1980 e 1986, o Brasileirão teve 40 clubes na primeira divisão (Taça de Ouro, Copa Brasil) e quatro que se classificavam do torneio de acesso. Mas em 1986 a CBF prometeu mudar o sistema e criar, para 1987, a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Os 24 melhores de 1986 formariam a Série A do ano seguinte.

O campeonato terminou e a CBF mudou de posição, afirmando que não tinha condições de financeiras pra promover o torneio. Em abril daquele ano os grandes se reuniram e fizeram o movimento que criou o Clube Dos Treze. Depois, a CBF voltou atrás. Nesse ínterim, o Brasil inteiro assistiu à Copa União como o Campeonato Brasileiro de verdade e quem ganhou foi o Flamengo.

Mas a CBF mandou a equipe jogar um duelo semifinal com Inter (segundo colocado), Sport e Guarani (que venceram o Módulo Amarelo, um torneio sem os grandes). No entanto, Fla e Inter se negaram a disputar os duelos. Assim, o Sport venceu o Guarani e acabou sendo considerado campeão.