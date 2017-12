Demitido, Luxa posta vídeo detonando diretoria do Sport; assista

Demitido do comando do Sport após a derrota por 2 a 0 para o Junior Barranquilla, quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, o técnico Vanderlei Luxemburgo postou um vídeo em sua página no Facebook detonando a diretoria do clube pernambucano.

“Não esperava ser demitido (...) de uma maneira que nunca pensei que pudesse acontecer, pela minha dedicação, pelo meu empenho e pela maneira que eu respeitei o Sport (...) uma maneira desleal, sem propósito. Um profissional do meu nível não pode ser demitido assim, intempestivamente, você chamar depois do jogo, no vestiário, e dizer que não se encaixa na comissão técnica", detonou Luxemburgo no vídeo, que tem mais de dois minutos de duração.

Totalmente descontente com a decisão da diretoria - e deixando isso bem claro na publicação - Luxa garantiu que o time não cairia para a Série B caso ele ficasse à frente da equipe. Ele defendeu, ainda, a continuidade de seu projeto.

"Tenho certeza que o Sport não cairia comigo. A gente passou por dificuldades, mas o projeto deveria continuar", afirmou. "Comigo estaríamos disputando com qualquer clube brasileiro uma vaga para a Libertadores (...), mas infelizmente isso foi podado".

Luxa também elogiou os torcedores do Sport: "você é um torcedor do jeito que eu imaginava, ajuda a equipe a ganhar".

O técnico também revelou que, durante os seis meses em que ficou no clube, esteve na sua própria casa uma única vez.

Assista: