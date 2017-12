Denílson aparece em samba e mulher se vinga: 'Alagou pra você, pai'

Depois de descobrir que Denílson estava curtindo um samba, Luciele di Camargo resolveu se vingar do marido usando as redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ela divulgou uma foto do marido no local e uma imagem exibindo a sua localização.

No primeiro registro Luciele escreveu: E ele Denílson foi pra onde? Foi pro samba! Vou te falar uma coisa ‘Dedé’, os quatro turcos você driblou. Agora, a goiana aqui, você não vai driblar, não. Não tá moiado pra você, passou um tsunami. Aguarde cenas dos próximos capítulos".

Logo depois, ela mostrou que estava rastreando o celular do comentarista da Band com uma foto de sua localização atual e brincou: "Aquela busca de leve só pra acompanhar. Alagou pra você, pai".

A "vingança" rendeu comentários nas redes sociais, as publicações contam com mais de 19 mil reações.