Dente do siso, Quico ou Fofão? Internet brinca com bochechas de Eduardo Sasha

O atacante Eduardo Sasha foi apresentado oficialmente como jogador do Santos nesta terça-feira, 9, após ser cedido por empréstimo por um ano pelo Internacional. Mas acima de sua qualidade como finalizador, a internet na verdade repercutiu outro aspecto dele.

Logo depois que o Santos publicou uma foto de Sasha com a camisa do clube, diversos usuários das redes sociais começaram a comentar sobre o tamanho das bochechas dele.

Entre as brincadeiras, estavam comparações com os personagens Fofão, do programa Balão Mágico, e Quico, do seriado Chaves. Outros até perguntavam se Sasha tinha retirado os dentes do siso antes de acertar com o Santos.

É só eu que achei o Sasha meio “bochechudo” nessa fota? — Atlético Goianiense (@ACGOficial) 10 de janeiro de 2018

Aparentemente o sasha tirou os sisos https://t.co/QIow1ZM4LE — MÔNICA (@carolminuzzo_) 10 de janeiro de 2018

Sasha ta mais pra fofão... https://t.co/YxEC5uRJx8 — Rafael Dias (@rafaeldias17) 10 de janeiro de 2018

sasha mal chegou e o santos já tem q levá-lo ao departamento médico o coitado tá com dor de dente olha a bochecha inchada https://t.co/T5yHPVu5Xe — vncus (@iniestx) 10 de janeiro de 2018

Sasha ou Kiko? So o tempo dirá! https://t.co/rtTL6TiDcw — Diogo Serra (@DeeSerra) 10 de janeiro de 2018

BUCHECHA DO SASHA E MAIOR QUE O PALMEIRAS — SOMOS SANTISTA! (@SomosSantista) 10 de janeiro de 2018

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Recado pro Sasha pic.twitter.com/QGu13VMDfG — SEP DA DECEPÇÃO™ (@sepdadecepcao) 10 de janeiro de 2018

O Sasha tá com caxumba KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/a4w2hyBpRJ — daniel (@_dwniel) 10 de janeiro de 2018