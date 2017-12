Dentinho e Bernard tiram sarro de Taison e Fred, torcedores do Inter

Não foi apenas no Brasil que os torcedores do Internacional foram perseguidos neste domingo. Na Ucrânia, Dentinho e Bernard zoaram os companheiros de Shakhtar Donetsk Taison e Fred, pelo rebaixamento do clube gaúcho à Série B do Brasileirão. Outro jogador que aparece na gravação é o ex-são-paulino Marlos.

Os vídeos forma publicados por Dentinho em sua conta no Instagram. Confira todos abaixo.