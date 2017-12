Depois de 13 anos, Fàbregas admite ter jogado pizza em Alex Ferguson

No dia 24 de outubro de 2004, chegou ao fim a série invicta do Arsenal, que ficou sem perder por 49 jogos consecutivos. Depois da partida, jogadores do Manchester United e do Arsenal discutiram dentro do túnel que dava acesso ao vestiário. Na ocasião, o treinador do United, Sir Alex Ferguson, teve seu terno manchado após ser acertado por uma pizza. E agora, 13 anos depois, o espanhol Cesc Fábregas admitiu ser o autor da “pizzada".

"Estava comendo pizza e percebi a confusão. Atirei a fatia de pizza e só depois vi que tinha atingido o Sir Alex. Não era minha intenção. Peço-lhe desculpa", afirmou Fabrègas, em entrevista ao canal Sk1 1.

Na altura, o Manchester United bateu os gunners por 2 a 0, com gols de Wayne Rooney e Ruud van Nistelrooy, mas foi a cena que aconteceu após o apito final que mais deu o que falar.