Depois de astros do futebol, China agora quer contratar melhor árbitro do mundo

A China continua atormentando o mundo do futebol. O futebol de lá, que busca se desenvolver, virou praticamente um oásis para os jogadores, que aceitam se mudar para o país asiático em troca de um caminhão de dinheiro. Já aconteceu com Paulinho, Hulk, Oscar, todos eles figuras constantes na seleção brasileira e, mais recentemente, com o argentino Carlitos Tevez, que vai ser o jogador de futebol mais bem pago do mundo. Porém, não são só as estrelas que interessam à China. Agora, o país deseja contratar Mark Clattenburg, considerado o melhor árbitro do mundo.

Aos 41 anos, o juiz, que costuma apitar os jogos mais importantes do Campeonato Inglês, tem carreira bastante consolidada e é figura constante na Liga dos Campeões. Apesar de todo o prestígio, o árbitro se animou com a possibilidade de migrar para a Ásia para fazer o famoso "pé-de-meia", mas disse que, por enquanto, ainda não recebeu nenhuma proposta. "A China está certamente tentando desenvolver seu futebol, pensando em suas contratações e recrutamentos. Se a oportunidade surgir... Eu sou contratado pela Premier League, mas tenho que pensar em uma estratégia a longo prazo na minha carreira. Quanto tempo vou durar como árbitro? Estive 12 anos na Premier League. Foram 12 maravilhosos anos lá", comentou o árbitro, em entrevista à agência Associated Press.