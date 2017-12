Depois de discutir com torcedor, Willians é afastado do Corinthians; veja vídeo

Um dia depois de discutir com um torcedor na saída do CT Joaquim Grava, o volante Willians foi afastado pela diretoria do Corinthians até o final ano. Isso significa, portanto, que ele não atua mais pelo alvinegro, já que se contrato de empréstimo é válido até o mês de dezembro.

O vídeo da discussão foi publicado nas redes sociais e ganhou rápida repercussão. Na gravação, Willians desce do carro e diz ao corintiano: "Não quer me cobrar, então me cobra." Ao ouvir do torcedor que seu "futebol está fraco", o volante respondeu: "Ah, vai cuidar da sua casa." Em coletiva neste domingo, o técnico Oswaldo de Oliveira já havia criticado a atitude do jogador.