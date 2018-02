Depois de festança de aniversário, Neymar foca em derrotar o Real Madrid

A festa de Neymar de seus 26 anos em Paris reuniu domingo a nata dos jogadores da França e de outros lugares e uma boa parte de personalidades de áreas distintas. O craque abandonou o estilo “rap dos Estados Unidos” que tinha e abriu sua festa para um público mais sóbrio, fino e elegante. Aos 26 anos, o atacante brasileiro realiza todos os seus sonhos. Endinheirado, recebe os amigos sem economia. Desde que ficou famoso com a bola nos pés, não teve um só aniversário que Neymar deixou passar em branco.

Mas é na semana que vem que seu futuro no Paris Saint-Germain terá um capítulo importante, talvez o mais importante desde que decidiu trocar a camisa do Barcelona pela do clube francês. PSG e Real Madrid se enfrentam pela fase de oitavas da Liga dos Campeões, em jogo de ida e volta, que vale vaga para a sequência da competição para a qual Neymar foi comprado por milhões de dólares para ganhar. Não é, portanto, um jogo qualquer. É o maior sonho do atacante.

O primeiro duelo será em Madrid, na casa do Real Madrid, num Santiago Bernabéu lotado. O time espanhol não vive boa fase na campeonato nacional. Nem mesmo o melhor do mundo Cristiano Ronaldo tem feito papel de destaque na equipe. Em compensação, Neymar e o PSG brilham no Campeonato Francês. O único senão é que o torneio na França é mais fraco do que o Espanhol.

De bem com a vida, em seus 26 anos, Neymar vai para essa disputa mais alegre e disposto. Sabe o que ela representa. Pelo menos é o que se espera dele, embora tem sido assim toda vez que o brasileiro entra em campo.