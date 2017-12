Depois de marcar golaço, joia do Corinthians comemora em fast food

Autor do segundo gol da vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Patriotas, o meia-atacante Pedrinho viveu uma noite especial na Arena Corinthians. O garoto de apenas 19 anos marcou pela primeira vez pelo time profissional e não foi qualquer gol. O meia balançou as redes aos 45 minutos, depois de receber um lançamento do goleiro Cássio, partir em velocidade, se livrar da marcação e bater na saída do goleiro. Um golaço!

O que você faria se marcasse um gol desse diante de sua torcida? Pedrinho resolveu comer um lanche em um fast food. "Tem Outback, Paris 6, e você vai comemorar o gol no Burger King?", provocou Pedro Henrique, zagueiro do Corinthians, durante coletiva nesta quarta-feira.

"Fui no Burger King. É perto da minha casa, estava cansado, é pertinho. Para mim, independente do lugar, sempre vim de uma família humilde, o que importa é a gente estar comendo. Esse aqui (Pedro Henrique) estava comendo coxinha na esquina até outro dia", respondeu Pedrinho, após a provocação do companheiro de equipe.

Pedrinho, 19 anos, multa rescisória de R$ 200 milhões, maior promessa recente do Corinthians. Comemora o primeiro gol no BK. Respeito. pic.twitter.com/wuR1j9JSx6 — Gabriel Carneiro (@gabe_carneiro) 27 de julho de 2017