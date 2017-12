Depois de Neto, Bolsonaro dispara contra Casagrande em novo vídeo

O possível candidato à Presidência Jair Bolsonaro (deputado federal pelo PSC do Rio de Janeiro) publicou um vídeo em sua página no Facebook no fim da tarde deste sábado criticando o ex-jogador Casagrande, comentarista da Rede Globo. Há alguns dias, Casão, a exemplo do que tinha feito o também comentarista de TV Neto, criticou jogadores que declaram apoio ao político, a exemplo do que fizeram o palmeirense Felipe Melo e o corintiano Jadson.

O próprio Casagrande publicou um artigo (que pode ser lido aqui) onde comenta o assunto e relembra os tempos de luta contra a ditadura militar e das Diretas Já, em meados dos anos 1980, quando atuava pelo Corinthians e surgiu o movimento da Democracia Corintiana. "Minha dúvida é se os dois foram a fundo para entender as posições de Jair Bolsonaro antes de defendê-lo", escreveu Casão.

Bolsonaro resolveu responder recuperando um vídeo de uma entrevista do ex-jogador à Rádio Jovem Pan, na qual Casagrande se diz "admirador de Lúcifer". Na mesma entrevista, o ex-jogador diz que "adora caveiras" e que "Deus não é tão bom assim".

"Depois do Neto, agora é a vez de Casagrande, comentarista esportivo da Globo, que critica os jogadores que me apoiam. Vejam quem ele idolatra e em quem ele não acredita", diz Bolsonaro, antes do vídeo.

Assista: