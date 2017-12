Depois de ser dedurado por câmera, PSV vence ajudado por falta de tecnologia

Depois de ter sido derrotado, há duas semanas pelo Feyenoord, por 2 a 1, pelo Campeonato Holandês - com um dos gols do adversário validado por uma câmera - o PSV Eindhoven venceu, neste fim de semana, o Willem II. Detalhe: o PSV levou um gol legítimo do rival, que não valeu porque, desta vez, não havia a tecnologia no estádio.

Há duas semanas, no clássico holandês, o goleiro Zoet, do PSV, fez uma grande defesa e, ao tentar levantar com a bola, acabou ultrapassando a linha. As câmeras, presentes na partida, acabaram dedurando o lance, e o árbitro validou o gol para o Feyenoord.

Confira o lance:

Neste fim de semana, por conta justamente da ausência do recurso, o PSV levou um gol legítimo do meia Haye, do Willem II, em casa, quando o jogo ainda estava em 0 a 0 - mas no estádio, em Eindhoven, não existe tecnologia de câmeras na linha do gol, segundo o relato do portal Globoesporte.com.

Apesar das reclamações dos adversários, o juiz não deu o gol, o jogo seguiu normalmente e terminou com a vitória do time da casa por 5 a 0.

Em entrevista ao canal holandês NOS, o juiz da partida, Pol van Boekel, disse que ficou sabendo que o gol tenha sido legítimo e justificou dizendo que não era possível ver o lance de onde ele se encontrava. Ele cobrou para que todos os estádios do Campeonato Holandês tenham a tecnologia de câmeras.