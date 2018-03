Dodô sofre no doping, 'perde' ônibus e registra tudo no Twitter

O lateral-esquerdo do Santos, Dodô, que teve sua estreia nesta quinta-feira no confronto contra o Nacional, do Uruguai, viveu uma experiência inusitada após a vitória por 3 a 1 pela Libertadores. Ao ser submetido ao antidoping, exame que acabou demorando mais do que o esperado, o jogador foi "esquecido" pela equipe no estádio do Pacaembu.

A história ficou ainda melhor porque Dodô registrou tudo em tempo real em sua conta do Twitter. O drama, no entanto, não passou de uma brincadeira. Um segurança do clube esperou Dodô até o fim do exame e, de carro, voltou com ele para Santos. Veja abaixo o desenrolar da história.

Tudo começou assim

Depois o lateral do Peixe pediu ajuda, relatando dificuldade em ir ao banheiro

4 garrafas d’água, 3 latinhas de refrigerante e nada ainda!!!! Alguém tem alguma dica pra ajudar!? #ajudaododo #dododoping — Dodô Pires (@dodopires) 16 de março de 2018

A torcida tentou ajudar

abre a torneira e ouve o barulho da agua kkkkk — Ébio Bernardes (@NSE_ebinhob) 16 de março de 2018

E aparentemente funcionou

UFA!!! Comemorei como um gol obrigado pelas dicas!! Agora vamos descer a Serra! — Dodô Pires (@dodopires) 16 de março de 2018

Até que........... #esqueceramdele

Mas o Santos logo propôs uma resolução

A torcida não se aguentou e fez montagem em referência ao filme "Esqueceram de Mim"

No entanto tudo não passou de uma brincadeira bem-humorada