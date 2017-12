Depois do Real Madrid, astros do Barcelona ganham carros de patrocinadora

Uma semana depois dos astros do Real Madrid ganharem carros da Audi, a patrocinadora presentou também os jogadores do Barcelona nesta quinta-feira, no circuito de Montmeló, sede do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1.

Cada jogador pôde escolher o veículo de sua preferência dentre os modelos mais luxuosos da marca alemã. O atacante argentino Lionel Messi optou pelo Audi RS 6 Avant, carro esportivo que atinge a velocidade máxima de 360 km/h e chega de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos. No Brasil, o preço para ter um modelo igual é de R$ 700 mil.

O zagueiro espanhol Gerald Piqué e o atacante uruguaio Luis Suárez também optaram pela perua alemã, que um dia já foi a mais rápida do mundo. Titular absoluto da Seleção Brasileira comandada pelo técnico Tite, o meio-campista Paulinho escolheu a SUV Q7 etron quattro. Já o volante brasileiro Rafinha foi de Q7 tradicional.