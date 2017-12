Depois do 'Smartimão', Corinthians lança máquina de cartão 'Fielzinha'

Recentemente, o Corinthians lançou o 'Smartimão', um chip de celular com conteúdo exlusivo para a sua fiel torcida. E, agora, o clube reativou o projeto 'Fielzinha', a máquina de cartões de crédito e débito oficial do Timão.

Em parceria com a Innova Capture, empresa de meios de pagamento, o Corinthians será o primeiro clube de futebol a entrar nesse mercado. O alvinegro receberá um percentual sobre todas as transações realizadas em cada máquina ativa no mercado. As receitas serão mensais, recorrentes e sem prazo de vencimentos. E a expectativa é que a Fielzinha renda aos cofres do clube, aproximadamente, R$ 50 milhões nos cinco primeiros anos.

Em comunicado oficial, o clube explica que a máquina pode ser usada por torcedores de quaisquer clubes, pois tem taxas atrativas e vantajosas para os comerciantes. Quem torce para o Timão, no entanto, concorrerá a experiências específicas, como como ir ao CT, conhecer os jogadores, assistir às partidas do Timão na Arena Corinthians, ganhar camisas autografadas e até receber visitas dos atletas em seus estabelecimentos.