Derrota do Palmeiras e feriado revivem brincadeira dos 'Porcos Tristes'

A derrota do Palmeiras por 1 a 0 diante do Santos fora de casa, na noite desta quarta-feira, véspera de feriado, inundou as redes sociais com a já tradicional brincadeira, feita pelos rivais, de que hoje é o dia de "Porcos Tristes" - em alusão ao feriado católico de Corpus Christi (Corpo de Cristo).

"Feliz Porcos Tristes", "todo ano tem essa data", "prontos para comemorar o feriado?", foram algumas das brincadeiras que apareceram no Twitter, assim como em outras redes sociais.

Vários palmeirenses, claro, responderam as provocações. "Porcos tristes nada, porcos roubados e revoltados", devolveu um torcedor no Twitter, em alusão a dois lances duvidosos, ambos desfavoráveis ao Palmeiras, e não marcados pela arbitragem: a falta de Kayke em Edu Dracena no lance do gol e também de um pênalti nos acréscimos, que pode ter sido cometido em cima do mesmo jogador.

Em quatro partidas fora de casa neste Brasileiro o Palmeiras não venceu nem marcou gols. A derrota na Vila Belmiro deixa o atual campeão 12 pontos atrás do líder, o Corinthians.

Confira:

Pensei que fosse Páscoa e não "porcos tristes" pic.twitter.com/Tlscq8odKd — Fabio Germano (@FabioGermano6) 16 de abril de 2017