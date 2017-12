Desconto na faculdade faz torcedor de equipe rival virar sócio do Palmeiras

Corintianos, são paulinos e santistas estão aderindo ao Avanti - programa de sócio-torcedor do Palmeiras - para ganhar um bom desconto na mensalidade da faculdade. É isso mesmo: são estudantes da Faculdade das Américas (FAM), instituição educacional que patrocina a equipe alviverde e oferece um desconto de 25% na matrícula e nas mensalidades em mais de 70 cursos, para os membros do Avanti. As informações são da Folha de S.Paulo.

As contas, apresentadas pela reportagem da Folha, são simples. As mensalidades mais baixas da FAM são de R$ 336. Com o desconto para sócio-torcedores do Verdão, o valor cai para R$ 250. Como o plano Avanti bronze, o mais barato, tem mensalidade de R$ 14,99, a economia mensal de um estudante pode chegar a R$ 69.

Segundo a Folha, "o Palmeiras tem o maior programa de sócios-torcedores do país, com 126.355 membros. A FAM tem atualmente cerca de 20 mil alunos e ao menos 10% deles recebem o desconto do Avanti".

Muitos estudantes dizem que não ligam de "serem zoados" por torcerem para outras equipes e, mesmo assim, serem sócios-torcedores do Palmeiras. Outros não revelam, por medo de represálias ou sofrem com o "sentimento de culpa". E há, claro, quem prefira gastar um pouco mais e pagar a mensalidade integralmente, para não ajudar o Palmeiras.

Há até um corintiano, mostra a reportagem, que pretende ir ver futuramente um clássico Corinthians x Palmeiras "oculto" entre a torcida rival, aproveitando o desconto nas entradas para os palmeirenses possibilitado pelo programa de sócio-torcedor.