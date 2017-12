Desespero do Inter para não cair para a Série B vira piada nas redes sociais

Uma suposta falsificação de documentos feitas pelo Internacional no caso Victor Ramos, na tentativa de tirar pontos do Vitória e não ser rebaixado para a Série B virou piada na internet. Através das redes sociais, muitos torcedores tiraram um sarro com o "desespero" do clube gaúcho com um possível rebaixamento, que seria o primeiro na centenária história do clube. Um grupo de pessoas criou até mesmo uma "nova camisa" do Inter, com o patrocínio de Xerox, em alusão às possíveis falsificações

Para evitar a queda para a segunda divisão "dentro de campo", a equipe precisa vencer o Fluminense fora de casa e ainda torcer para que Vitória ou Sport tropecem contra Palmeiras e Figueirense, respectivamente.

Gremio: Rei de Copas Inter: REI DAS CÓPIAS Feliz Natal — FABIANO ESTRELA™ (@_fabianoestrela) 9 de dezembro de 2016

Inter falsificou até o Beira-Rio. Tá escrito lá: maior e melhor torcida do rio grande. Oi? Demorou pra alguém denunciar essa inverdade dupla — Lucas von Silveira (@lucasvon) 9 de dezembro de 2016