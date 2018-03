'Desilusão imensa': imprensa francesa critica atuação do PSG diante do Real

Um dia após a derrota do Paris Saint-Germain para o Real Madrid, a imprensa francesa ainda lamenta a queda do principal time de seu país nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

+ Pensou que o PSG iria ganhar? Torcida exalta vitória do Real Madrid

+ Leila Pereira assiste a PSG e Real Madrid ao lado do pai de Neymar

+ Curta a página do Fera no Facebook!

Principal jornal esportivo do país, o L'Équipe escreveu que a derrota foi uma "desilusão imensa". "Após duas semanas de otimismo, o PSG sonhava em demonstrar seu status de grande na Europa. Mas, ao contrário, provou que ainda está muito longe disso", cravou o jornal.

O Le Monde, um dos principais diários franceses, escreveu que após dias de apoio dos parisienses à equipe, "tudo foi em vão". "Em nenhum momento o PSG demonstrou que poderia incomodar o Real Madrid".

O Le Figaro afirmou que o Real acabou com os sonhos de um PSG que não esteve à altura da competição. "Uma noite de pesadelos. E também reveladora do que separa o PSG do Real Madrid, bicampeão europeu", escreveu. "Promessas que no final se tornaram uma imensa decepção".

A imprensa espanhola foi mais ácida. O Mundo Deportivo escreveu que o Real Madrid diluiu toda a aura da equipe francesa aspirante a ganhar a Champions. "Descobriram que futebol não se compra com dinheiro".

O jornal esportivo AS afirmou que o Real Madrid não "foi feito em sete anos" nem comprando jogadres galáticos em um verão. "Sua obra é fruto do tempo, do conhecimento e da tradição, que na Champions é o jogador número 12".

O PSG perdeu por 2 a 1 diante de sua torcida e está fora da Liga dos Campeões. Sem seu principal jogador, Neymar, mas com o Parque dos Príncipes lotado, a equipe de Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva lutou, mas não teve inspiração para se impor, vazar a dupla de zaga madrilena e reverter a derrota de 3 a 1 sofrida em Madri.