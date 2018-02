Desistência: Band escolhe não transmitir a Copa do Mundo 2018

A Band abriu mão de cobrir o principal evento esportivo deste ano. A emissora vinha negociando o sublicenciamento de 32 jogos junto à Globo, mas optou por desistir de vez da Copa do Mundo e concentrar seus recursos em uma programação voltada para a mulher e para a família.

+ Garoto propaganda: tuíte de Neymar vai parar em embalagem do McDonald's

+ Narrador da ESPN, Everaldo Marques fará Copa do Mundo por rádio goiana

+ Encurralado, jogador usa bandeirinha como arma para não apanhar

A emissora ainda não divulgou o motivo da renúncia, mas a transmissão já tinha sido dada como certa e até noticiada. Os profissionais internos ainda não foram noticiados. Seguem com o passaporte em dia e esperando a convocação. Mas as intenções da Band são outras, o que não significa que a emissorá vai ignorar por completo o evento, mas sim focar na cobertura por programas de debate e telejornais. As informações são do Notícias da TV.

Assim, a Globo volta a ter exclusividade sobre o torneio de seleções na TV aberta. Dentre os canais por assinatura os únicos que vão exibir as partidas são o SporTV e a Fox Sports.

Esta será a terceira vez neste século que a Band, que na década de 90 se autointitulada o canal do esporte, deixará de exibir a Copa do Mundo. A emissora também não veiculou os jogos de 2002 nem 2006. Em decorrência de uma forte crise a emissora também abriu mão, nos últimos anos, do Campeonato Brasileiro e da transmissão do Paulista. No último mês também perdeu o melhor narrador da casa, Téo José, que foi para a Fox.