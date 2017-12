Desprezo? Adversário na Libertadores 'não sabe' nome do Palmeiras

Pouco tempo antes do jogo entre Barcelona de Guayaquil e Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o clube equatoriano, com ode praxe, divulgou sua escalação. O que chamou atenção, porém, é que o nome do time brasileiro estava escrito de forma equivocada.

Provavelmente causado por um erro de digitação, o equívoco chamou atenção de torcedores ans redes sociais. Alguns deles acusaram o Barcelona de "desprezo", enquanto torcedores rivais aproveitaram para tirar uma onda, dizendo que o Palmeiras não é conhecido fora do Brasil por "não ter Mundial".