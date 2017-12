Destaque na virada histórica do Barça, Neymar responde crítica e provocação

Não há assunto mais importante no futebol mundial nesta quinta-feira do que a virada história do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. E o principal astro da classificação milagrosa foi o brasileiro Neymar, que marcou dois gols, deu duas assistências, tudo isso depois dos 40 do segundo tempo, e foi o grande motor do time catalão no Camp Nou. Segundo ele próprio, esta foi sua "melhor partida da carreira", como citado por matéria do Estadão.

Se o camisa 11 foi fundamental dentro de campo nos 90 minutos, ele também ganhou destaque após a classificação, respondendo a provocações e críticas sobre seu rendimento e também do Barcelona.

ANDRÉ RIZEK

Em sua conta no Instagram, o brasileiro publicou um print do tweet do jornalista André Rizek, do SporTV, no qual criticava as seguidas simulações do jogador na partida. "É sério que Neymar vai estragar esse jogaço com o insuportável cai-cai brasileirinho? Craque. Mas que péssimo hábito, hein?", publicou o repórter durante o jogo. "Neymar sofreu um pênalti (acho...). Mas faz duvidarem dele porque se joga demais, é piscineiro. Aí fica revoltadinho. Não aprende com Messi?"

Neymar, então, publicou um print desta primeira mensagem de Rizek com a legenda "Chora". O jornalista respondeu, mantendo sua opinião. "Prezado craque Neymar, não é questão de chorar... É que, depois de sofrer pênalti discutível, você e Suárez se jogaram em TODOS os lances. E sinceramente jogadores como você e Suárez, mesmo arrebentando com o jogo, monstros, ficam menores assim. Só uma opinião. Não é minha função torcer por brasileiro... Gosto de futebol. E pelo que você (também) jogou hoje, em vez de chorar te parabenizo, Neymar."

É sério que Neymar vai estragar esse jogaço com o insuportável cai-cai brasileirinho? Craque. Mas que péssimo hábito, hein? — Andre Rizek (@andrizek) 8 de março de 2017

Neymar sofreu um pênalti (acho...). Mas faz duvidarem dele porque se joga demais, é piscineiro. Aí fica revoltadinho. Não aprende com Messi? — Andre Rizek (@andrizek) 8 de março de 2017

Lamento, sinceramente, ter tanto seguidor que ache o máximo ver Neymar e Suarez enganarem a arbitragem desse jeito. Foi épico. E tb foi feio — Andre Rizek (@andrizek) 8 de março de 2017

Prezado craque @neymarjr, não é questão de chorar... É que, depois de sofrer pênalti discutível, você e Suarez se jogaram em TODOS os lances — Andre Rizek (@andrizek) 9 de março de 2017

E sinceramente jogadores como você (@neymarjr) e Suarez, mesmo arrebentando com o jogo, monstros, ficam menores assim. Só uma opinião. Abs — Andre Rizek (@andrizek) 9 de março de 2017

Não é minha função torcer por brasileiro... Gosto de futebol. E pelo que você (também) jogou hoje, em vez de chorar te parabenizo @neymarjr — Andre Rizek (@andrizek) 9 de março de 2017

RABIOT

Ao final da primeira partida, o meia Adrien Rabiot havia publicado uma foto onde aparece mostrando quatro dedos da mão e, no fundo da imagem, está o lateral Layvin Kurzawa, posando com um sinal de positivo. Em resposta, Neymar republicou essa imagem e colocou na legenda: "4+2=6".