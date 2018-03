Destino do meia Fred está em Manchester, revela CEO do Shakhtar

O técnico Pep Guardiola deixa claro que vê no brasileiro Fred o substituto ideal para Yaya Touré, prestes a deixar os Citizens, e Fernandinho, com 32 anos, no Manchester City. Mas os Citizens vão precisar brigar com seu maior rival, o United, para contar com o meia do Shakhtar Donetsk.

"Fred vai nos deixar em julho. Se ele não for para o Manchester City, vai para o Manchester United. Fred está pronto para uma liga mais forte. Ele não é apenas um ótimo atleta, mas também um profissional muito bom", contou o CEO do Shakhtar ao jornal "Il Corriere dello Sport".

Sergei Palkin indicou que é possível que as duas equipes entrem mais uma vez em leilão para a contratação de Fred. Recentemente, os rivais de Manchester estiveram na luta por Alexis Sánchez, até então no Arsenal. Quem ficou com o chileno, no entanto, foi o Manchester United. Time que também acredita que Fred é um reforço promissor para substituir Michael Carrick, que pode se aposentar no final da temporada.

O meio-campista chegou em 2013 ao Shakhtar Donetsk e tem sido peça fundamental na equipe de Paulo Fonseca. O jogador inclusive está incluso na convocação de Tite para os duelos contra Rússia e Alemanha, os últimos testes antes da Copa do Mundo.