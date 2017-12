Detran dá bronca em Neymar pelo Facebook por falta de cinto de segurança

O Detran-SP publicou em sua página no Facebook um 'pito' em Neymar. A causa foi um vídeo em que o jogador do PSG aparece com alguns 'parças' em uma van, em movimento, jogando um game em um tablet, mas sem usar cinto de segurança. O vídeo tinha sido publicado anteiormente pelo próprio Neymar.

"O Neymar Jr. e o bonde do peteleco estão curtindo um belo rolê pela França depois que o craque deixou o FC Barcelona para defender o PSG - Paris Saint-Germain. Os parças reunidos aproveitaram uma viagem de van pra jogar YourShot. Mas... faltou uma coisa: todo mundo sem cinto de segurança. Antes mesmo do NJr nascer, o equipamento já era exigido pelos franceses no banco de trás. Imagina só quanto ia custar se o jogador + caro da história do futebol sofresse uma lesão extracampo por "dibrar" o cinto... Menino Ney, a #Copa2018 tá aí e todos nós aqui no Brasil contamos com você, hein? #EhTois", escreveu o Detran.

Alguns dos seguidores do órgão de trânsito concordaram, e outros criticaram o próprio Detran.

"Vamos parar de hipocrisia pq, ninguém usa cinto no banco de trás, a não ser qdo se está na rodovia, estrada.. dentro da cidade, se 1% usar, é muito!!! Tá errado, tá, mas, ninguém usa!", escreveu uma seguidora. "Tomara que o Detran-sp não se esqueça de advertir todos os usuários de busão em SP que andam em pé, TODOS sem cinto...fica aqui minha denúncia!!", disse outro. Um terceiro citou a "máfia de multas" segundo ele existente no País.

Veja o post: