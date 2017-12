Deu pane: relógio de juiz aponta gol inexistente em jogo na França

A tecnologia também falha, e o árbitro de vídeo que vem sendo testado em competições oficiais de futebol pela Fifa, e que pode entrar em campo na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, deu pane numa partida do Campeonato Francês.

Aos 11 minutos do segundo tempo da partida contra o Caen, em casa, o Rennes cobrou um escanteio. Após o cruzamento direto para o gol, o goleiro defendeu, jogando para longe, e pelas imagens de TV, foi possível perceber claramente que a bola não entrou.

No entanto, o árbitro do jogo, Amaury Delerue, parou a partida após seu relógio, que usa a tecnologia da linha do gol, vibrar e assinlara que a bola havia passado o limite da meta. Após validar o gol do Rennes, o juiz foi informado por outro integrante da equipe que a bola não havia entrado.

Sendo assim, Delerue voltou atrás, invalidou o tento e a partida seguiu normalmente. O placar terminou da mesma maneira que estava no momento do lance polêmico, em 1 a 0 para o Caen.

Uma possível explicação para o bug do sistema foi o fato de que na França os testes vêm sendo baseados em cores, e não em chip como em outras partes do mundo. Desta maneira, os sensores que determinam se a bola cruzou ou não o gol teria se confundido, possivelmente porque o goleiro do Caen usava uma camisa amarela.