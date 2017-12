'Deu ruim!': Neymar tenta fazer drible e cai de costas no chão; veja

Mesmo os jogadores mais habilidosos cometem erros durante os dribles. E Neymar foi a vítima da vez. Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, o camisa 11 do Barcelona aparece tentando dar um zerinho. No entanto, ao errar a passada, o brasileiro pisa na bola e cai de bunda no chão.

"Ih, deu ruim", colocou o jogador na legenda do vídeo. A gravação parece fazer parte de uma propaganda, já que a bola e a camiseta do jogador estampavam a marca de um de seus patrocinadores.

Após três jogos de suspensão, Neymar finalmente retornará ao Barcelona no próximo sábado, no clássico catalão contra o Espanyol, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.