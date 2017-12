Dez possíveis motivos para Neymar ter se arrependido de ir para o PSG

O Fera publica dez motivos para entender um possível arrependimento de Neymar na sua transferência do Barcelona para ao Paris Saint-Germain, como divulgou o jornalista Pitu Abril, no programa "La Portería", da emissora catalã Betevé.

Neymar esteve em Barcelona com seu filho em visita aos amigo Lionel Messi. Tirou e postou fotos. Ele deixou o clube catalão sem se despedir da torcida. Sua ida ao PSG provocou a ira dos catalães. Veja algumas razões que podem ter feito Neymar se arrepender da troca de clube e de país.

+ Messi tem 12 gols no Espanhol e CR7, só 1. Ainda dá para brigar?

+ Neto perde a linha com má fase do Corinthians e critica atletas e Fábio Carille

+ Siga o Fera no Twitter!

1 - O Campeonato Francês é menor e menos badalado do que Espanhol. E Neymar precisa ser visto. Ele sente falta desta fama e reconhecimento.

2 - Messi e Cristiano Ronaldo continuam firmes em seus respectivos times na Espanha para o prêmio de Melhor da Fifa. Neymar terá de esperar por mais três anos para fazer frente aos dois.

3 - O atacante brasileiro tem feito exigência no PSG que estão fora do entendimento dos franceses e isso tem provocado problemas interno no elenco.

4 - Neymar já arrumou confusão com o uruguaio Cavani e isso rachou o grupo (lembre aqui, aqui e aqui), embora eles dois tenham superado a fase e feitos gols importantes depois da discussão. Cavani chegou a dizer que não precisa ser amigo do brasileiro. Neymar pensou que passaria por cima do colega sem enfrentar a ira do elenco.

5 - O PSG sobra na Liga dos Campeões e no Campeonato Francês. Deve, muito provavelmente, ganhar o torneio nacional, mas o clube vê rivais importantes da Europa tão fortes quanto antes. Caiu a ficha da possibilidade de falhar na competição. O fardo é pesado.

6 - Os parceiros brasileiros não têm conseguido suprir a necessidade de Neymar de conhecer gente e lugares novos. Era diferente quando Neymar aparecia ao lado de Messi e Suárez, por exemplo. Com os brasileiros, Neymar é o The Best e ponto.

7 - Neymar tem se aproximado de outras personalidades do esporte para continuar ganhando relevância em Paris. Lewis Hamilton é um desses. O craque brasileiro foi um dos primeiros a cumprimentar o campeão domingo, após o tetra no GP do México. O pessoal da NBA também tem sido foco do jogador.

8 - Neymar descobriu que ele é quase tão grande quanto o PSG. Raí falou isso recentemente. Sabe que ele tem ajudado mais o clube do que o contrário. Para seus planos de se agigantar no mundo, talvez essa estratégia não seja a mais acertada. Neymar era mais popular quando estava no Barcelona. Depois do boom de sua chegada ao PSG, talvez ele tenha notado um esfriamento nas repercussões do que faz.

9 - O brasileiro se vê em estádios que lembram muito os de times do Campeonato Paulista, tudo o que ele não queria mais para a sua carreira. Essa é a realidade de muitas equipes na França: estádios e vestiários mais acanhados. Alguns até com os torcedores conseguindo tocar nos jogadores quando eles entram em campo.

10 - Neymar aparece somente nas partidas da Liga dos Campeões.