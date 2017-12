Dia da Mentira? Chapecoense anuncia Zico como novo 'reforço' do clube

A Chapecoense voltou a surpreender a todos neste sábado anunciando o craque Zico como o novo reforço do clube. "Na tarde de ontem, Zico esteve presente na Arena Condá. O galinho assinou o contrato e jogará a Recopa pela Chape. Seja bem-vindo, Zico!", escreveu o clube em sua conta no Twitter.

A suposta contratação gerou repercussão imediata, mas logo alguns torcedores lembraram que se tratava de uma brincadeira de 1° de abril, Dia da Mentira, no Brasil. Zico se encontrou com dirigentes da Chapecoense, mas por outros motivos, como mostra reportagem do Estadão. O ídolo do Flamengo levou à cidade o presidente da Liga Japonesa, Mitsuru Murai, e promoveu o encontro com dirigentes do time catarinense em que ficou combinada a participação da equipe em torneios na Ásia.

No encontro, a Chapecoense recebeu ainda a promessa de que a Liga Japonesa vai organizar uma campanha de doação de fundos para ajudar na reconstrução do clube. A equipe catarinense, como é campeã da Sul-Americana, vai ao Japão no meio do ano para disputar a Copa Suruga, diante do Urawa Red Diamonds, atual vencedor da Copa da Liga Japonesa.