Dia da Mentira: Clube espanhol anuncia a contratação de Neymar

Não é primeiro de abril, mas é o Dia da Mentira. Na Espanha, a data festiva é comemorada nesta quarta-feira. Para entrar na brincadeira, o clube Mérida anunciou a contratação do atacante Neymar.

Em seu perfil oficial no Twitter, o Mérida divulgou uma imagem do craque brasileiro com a mensagem: "Bem-vindo Neymar". A publicação ainda mostra que o jogador passou pelo Barcelona e Paris Saint-Germain.

Nos comentários, os internautas também entraram no clima. Alguns pediram para não esquecer que Neymar também jogou no Santos, outros afirmaram que "foi um susto". Mas, a maioria, disse que será um belo reforço para a equipe.

Veja a publicação: