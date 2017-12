Dia das Crianças: clubes homenageiam os pequenos torcedores na internet

Neste 12 de Outubro, Dia das Crianças, vários clubes publicaram homenagens a seus pequenos torcedores nas redes sociais.

O Palmeiras relembrou até uma música, no Twitter, para convidar pais e filhos para a partida contra o Bahia, às 21h, no Pacaembu. "Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Hoje é dia de levar a criançada ao Porcoembu!", tuitou a equipe. O clube também promoveu uma entrevista coletiva só com crianças como "jornalistas", com Zé Roberto.

Já o São Paulo promoveu uma visita de seu mascote à criançada e aproveitou para promover sua linha de roupas infantis, assim como o Santos, que abriu as portas da Vila Belmiro para a criançada, no evento 'Vila das Crianças'.

O Fluminense fez uma bonita homenagem, retuitando todas as fotos recebidas de seus pequenos torcedores, com a hashtag #desdequeeunasci. O Cruzeiro abriu as portas de seu CT para os pequenos.

Confira algumas das homenagens:

VISITA DO SANTO PAULO NO DIA DAS CRIANÇAS | SPFCTV https://t.co/f5OSpOjDUD via @YouTube ⚪⚫ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 12 de outubro de 2017

A @SPMania deseja um feliz Dia das Crianças a todos os nossos futuros craques! ⚪⚫ Linha Infantil https://t.co/XCUV3uuOyp pic.twitter.com/Uqg1sA4x56 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 12 de outubro de 2017

Aproveitamos para também desejar um Feliz Dia das Crianças! Que seja mais uma data muito feliz para os nossos peixinhos e sereiazinhas! pic.twitter.com/ERZyYEFU15 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 12 de outubro de 2017