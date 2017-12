Dia do Goleiro: Follmann, da Chape, posta homenagem e emociona seguidores

Hoje, dia 26 de abril, é o Dia do Goleiro - e o ex-defensor da Chapecoense Jakson Follmann, um dos sobreviventes da tragédia que vitimou boa parte da equipe, dirigentes e jornalistas, em novembro, postou uma homenagem emocionante em sua conta no Instagram.

Follmann, hoje afastado do futebol, teve parte da perna direita amputada após o acidente, mas já caminha normalmente com o auxílio de uma prótese. Ele foi o último sobrevivente a ser retirado do local da tragédia, na Colômbia.

"Durante 14 anos vesti a farda de goleiro. Após esses cinco meses de vida nova, sinto-me um goleiro, entretanto hoje fora dos gramados! Parabéns pelo nosso dia", declarou.

O post recebeu centenas de mensagens de incentivo a Follmann, que constantemente publica imagens de sua recuperação.

Confira o post: