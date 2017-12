Para celebrar o Dia do Goleiro , o Corinthians convidou um pequeno torcedor para conhecer o centro de treinamento do clube (CT Joaquim Grava). Morador da Comunidade Novo Glicério, localizada no centro de São Paulo, Pablo Batista viveu um dia de goleiro profissional, treinando com os jogadores. O garoto de 10 anos ainda conheceu os goleiros Walter e Cássio e ganhou diversos presentes, como as luvas dos arqueiros do Timão. Confira o vídeo publicado pelo canal Corinthians TV.