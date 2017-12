Cristiano Ronaldo fez discurso emocionante após conquista da Euro; veja vídeo

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), divulgou, nesta sexta-feira, um vídeo inédito gravado nos vestiários do Stade de France, logo após a conquista da seleção da Europa, no qual Cristiano Ronaldo aparece emocionado e agradecendo a todos pelo título. "Estou muito feliz. É o dia mais feliz da minha vida. Esqueçam prêmios individuais, Champions (League), este é o momento mais feliz da minha vida. Já chorei três ou quatro vezes e meu irmão veio me dizer 'já chega, já chega'."

"Este era o troféu que faltava na minha carreira. E eu agradeço a vocês", disse o astro do Real Madrid, enquanto apontava para todos presentes no vestiário. "Jogadores, staff e ao treinador, novamente. Toda sua fé, realmente, me tocou. Aos médicos, seguranças. Do fundo do meu coração, nós merecemos. Estamos na história de Portugal. Fomos o primeiro elenco a conseguir isso." Assim que Cristiano terminou, os jogadores entoaram o famoso grito feito pelo camisa 7 em suas comemorações: "Siiiiiiiim!"