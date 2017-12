Preços de hotéis em Cardiff sobem 915% para final da Liga dos Campeões

O preço de um quarto de hotel em Cardiff, no País de Gales, que sediará no dia 3 de junho a final da Liga dos Campeões da Europa, entre Juventus e Real Madrid, é 915% mais caro do que em qualquer outro fim de semana do ano, aponta estudo divulgado nesta terça-feira.

O portal de hospedagem Holidu é o responsável pelo levantamento, que mostra que o preço médio de uma diária nos dias 2 e 3 de junho é de 1.036 libras (R$ 4,1 mil), enquanto a segunda média mais alta, em período compreendido entre sexta e domingo, chega a 102 libras (R$ 407).

A duas semanas e meia da final da principal competição continental do mundo, os hotéis de Cardiff, cidade com 350 mil habitantes, já estão com 90% de ocupação, o que pode provocar aumento nos valores.

Atualmente, de acordo com o estudo do Holidu, o quarto mais caro disponível custa 12.249 euros (R$ 48,9 mil), por duas noites.