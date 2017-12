Diego Costa abre vitória do Chelsea com chute 'na orelha da bola'; veja

Neste domingo, o Chelsea venceu o Bournemouth fora de casa por 3 a 1 e se manteve tranquilo na ponta da tabela da Premier League, sete pontos à frente do Tottenham, segundo colocado.

Os gols de Eden Hazard e Marcos Alonso, segundo e terceiro do Chelsea, respectivamente, e o de honra do Bournemouth, de Joshua King, foram bonitos, com direito a bolas colocadas no ângulo e drible sobre goleiro.

No entanto, o primeiro da partida, de Diego Costa, foi o clássico gol sem querer. Depois de cruzamento Victor Moses, o hispano-brasileiro girou sobre o primeiro marcador, mas acertou a famosa "orelha da bola". Por sorte, o chute ainda desviou em Adam Smith e entrou no canto direito de Artur Boruc. Como é comum no Campeonato Inglês, gols com finalizações desviadas são creditadas como gol contra, e com Adam Smith não foi diferente.

Gol do @diegocosta dígno de Túlio Maravilha. Dos q só entram graças ao sobrenatural q ajuda o atacante iluminado. :) pic.twitter.com/IoFKKnWHIQ — Fernando Kallás (@fernandokallas) 8 de abril de 2017

Após 31 partidas, o Chelsea lidera a Premier League com 75 pontos, enquanto o Bournemouth é o 15º, com 35, sete a mais do que o Swansea, primeiro time na zona de rebaixamento.

Diego Costa é o quarto na artilharia da competição, com 17 gols. Se tivesse sido creditado para o tento deste sábado, teria empatado com Alexis Sánchez. O líder no quesito é Romelu Lukaku, do Everton, com 21, seguido por Harry Kane, do Tottenham, com 19.