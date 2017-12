Diego posta vídeo de treino e recebe elogios dos torcedores do Flamengo

O meia Diego Ribas voltou ao futebol brasileiro em 2016 e foi um dos destaque do Flamengo. Escolhido para a seleção do Campeonato Brasileiro, o camisa 35 mostrou que pretende repetir o bom desempenho este ano. Em vídeo publicado em sua conta no Twitter, Diego aparece fazendo treinamento, apesar de ainda estar de férias.

"Assim, vai ser 2017, na pegada! Vamos", escreveu na legenda. Torcedores publicaram mensagens de incentivo e elogiaram a atitude do jogador: "ídolo", "craque da liberta", "tudo nosso esse ano".

O Flamengo cancelou a participação que faria na Florida Cup, nos Estados Unidos. Os jogadores irão se reapresentar no dia 11 de janeiro.