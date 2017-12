Dinei detona postura do Internacional após tragédia com a Chapecoense

As declarações desencontradas entre diretores e jogadores do Internacional sobre a realização ou não da última rodada do Campeonato Brasileiro alimentou discussões nas redes sociais. Uma das mais comentadas manifestações foi do ex-jogador Dinei, que teve passagem marcante pelo Corinthians.

"Vagabundos, seus jogadores pipoca. Vocês não me representam, jogadores do Internacional de Porto Alegre. Estão querendo aproveitar de uma situação. Seus pipoqueiros, vagabundos. Falaram que não querem jogar daqui a dez dias. Só por que vocês vão cair? Vocês não são homens, vagabundos, pipoqueiros. Quem me representa são aqueles coitados que morreram da Chapecoense. Agora falaram que não querem jogar se aproveitando de uma situação. Seus vagabundos, jogadores de merda, pipoqueiros, vocês vão cair para a segunda divisão. Querem se aproveitar de uma tragédia dos outros e não entrar em campo daqui a dez dias. Vocês vão cair para a segunda divisão!", declara Dinei no vídeo.