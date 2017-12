Diretor da Chape chora em entrevista: 'Sonho acabou nesta madrugada'

O presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense, Plínio David de Nes Filho, e o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, ficaram emocionados ao falar, em entrevista ao Bom Dia Brasil, da Globo, sobre a queda do avião que deixou pelo menos 76 mortos na manhã desta terça-feira.

Ambos quase embarcaram no voo que caiu na Colômbia. A entrevista foi concedida a Rodrigo Bocardi, ao lado de Galvão Bueno. "O sonho acabou nesta madrugada", disse o presidente do Conselho Deliberativo do time. "A solidariedade do povo brasileiro é grandiosa", acrescentou.

Confira a entrevista.