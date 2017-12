Diretoria da Chapecoense teme reação de sobreviventes ao acordar

A diretoria da Chapecoense está com medo da reação que os três sobreviventes do desastre da Chapecoense terão ao acordar, segundo informações do Estadão. Neto, Jackson e Alan Ruschel estão internados em diferentes hospitais da Colômbia. Apenas o zagueiro Neto tem consciência do acidente, já que pediu ajuda na hora.

"Estamos preocupados com o choque que eles vão ter quando souberem da tragédia. Pelo menos, eles estão fora de perigo, em um hospital de primeira linha, mas ninguém controla a emoção. Eles precisam dos familiares lá com eles neste momento. Imagina que acordarão com um monte de gente falando espanhol e sem saber o que está acontecendo, muito menos se morreram um, dois ou dez. Será um momento bastante delicado", ponderou o dirigente Vitor Hugo.

