Dirigente da Juventus é multado e suspenso por xingar árbitro de vídeo

O diretor-esportivo da Juventus, Fabio Paratici, foi multado e suspenso pela liga que organiza o Campeonato Italiano nesta quarta-feira, por ter xingado os árbitros de vídeo do jogo com a Atalanta, disputado no último domingo.

O dirigente da equipe 'bianconera' terá que pagar 20 mil euros (R$ 74 mil) como pena, além de ficar inabilitado de qualquer atividade de representação ao clube até o dia 15 de outubro deste ano. De acordo com a imprensa local, a Juve não pretende recorrer da decisão.

O jogo do time de Turim com a Atalanta terminou 2 a 2. Houve muitos protestos pela anulação de um gol através do auxílio de vídeo do atacante croata Mario Mandzukic, que teria feito falta no lateral-direito adversário na origem da jogada.