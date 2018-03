Discurso de Kannemann em clássico gaúcho chama atenção de torcedores

No último domingo o Grêmio venceu por 2 a 1 o Internacional no clássico gaúcho. Três dias após o confronto, o discurso do zagueiro Walter Kannemann ainda faz sucesso nas redes sociais.

+ Lautaro Martínez coloca Argentina como favorita para a Copa do Mundo

+ Repórter é surpreendida com beijo na boca ao vivo: 'Mereço ser respeitada'

+ Tottenham pode perder Son por dois anos para o exército sul-coreano

No vídeo, o defensor argentino pede para os seus companheiros não perderem a cabeça não importa o que aconteça e afirma 11 contra 11 o time poderia conseguir qualquer coisa. Em outro trecho o zagueiro diz: “Esse time sabe brigar, sabe sofrer, sabe atacar”.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 16 pontos e terminou na sexta colocação a primeira fase do Campeonato Gaúcho. O próximo confronto entre as equipes acontece já no próximo domingo, às 16h, na casa do clube Tricolor gaúcho pelas quartas de final.

O discurso começa aos 3 minutos do vídeo abaixo, assista:

Confusões

O confronto também foi mais uma vez marcado pelo confronto entre as torcidas. Uma briga de cadeiras, rojão arremessado e pedrada na delegação Gremista foram só alguns dos tristes fatos que marcaram o clássico no Beira-Rio.

Por conta de tais atos, de gremistas e colorados, os clubes serão enquadrados no artico 213-I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e podem pegar pena com multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perda de mando de campo de um a 10 jogos.