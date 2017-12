Depois de ser dispensado do Chelsea através de uma mensagem de texto do técnico Antonio Conte, Diego Costa parece ter indicado onde deseja jogar na próxima temporada.

Em uma transmissão ao vivo em sua conta no Instagram, o brasileiro naturalizado espanhol aparece vestindo a camisa do Atlético de Madrid durante uma festa em sua cidade natal, Lagarto, no Sergipe. No vídeo, Costa comenta por escrito para que "deem um abraço a Conte".

O modelo da camisa é da temporada 2013/14, sua última no Vicente Calderón.

Como declarado em outras ocasiões, Diego Costa deseja retornar a Madri. No entanto, para realizar essa vontade, ele terá que esperar até o mês de janeiro, já que o Atleti foi penalizado pela Fifa e não poderá inscrever novos jogadores na primeira metade da temporada 2017/18.

Na última semana, Diego Costa não apareceu na reapresentação do Chelsea e foi liberado para negociar seu futuro.